Zweimal gab es bisher das Spencer-Hill-Festival zu Ehren der Filmstars Bud Spencer und Terence Hill in Ilmenau. Und die Kartenverkäufe vom letzten Jahr können sich sehen lassen: 3468 Online-Tickets fürs komplette Wochenende wurden 2025 verkauft, dazu kamen 1700 Tagestickets. Die Besucher reisten zum Teil von weit her an: „Wir waren selber überrascht, woher die Leute kamen“, sagt Kai Steurich-Leue. Der Mitorganisator stellte das Festival am Donnerstag im Stadtrat vor und gab interessante Ausblicke auf die nächste Auflage. Die soll auch wieder in Ilmenau stattfinden.