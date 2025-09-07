Ilmenau ist seit Donnerstagabend beziehungsweise sichtbar schon seit Mittwochabend offiziell „Hillmenau“. Denn in der Goethestadt wird seit dem 4. September und noch bis Sonntagabend das Spencer-Hill-Festival veranstaltet. In der mittlerweile zweiten Auflage. Als besonderen Gag hatten sich die Veranstalter überlegt, Ilmenau in „Hillmenau“ umzubenennen. Zu Ehren des italienischen Schauspielers Terence Hill wurden an den größten Einfahrtsstraßen vier große „Ortseingangsschilder“ – feste, bedruckte Lkw-Planen – montiert. „Mittwochabend haben wir die Schilder aufgebaut, am Donnerstagmorgen waren sie schon wieder verschwunden. Sie wurden gestohlen“, sagt Claus Frömming, Sprecher der Mücke Media GmbH. Allerdings mit einem Lächeln. „Wir nehmen das mit Humor, denn es zeigt uns, dass die Idee gut ankam“. Auch die kleinen Blechschilder mit der „Hillmenau“-Aufschrift, die es im Fanshop im Verbinder zwischen Festhalle und Parkcafé zu kaufen gab, waren ratzfatz ausverkauft. Schon am Freitagabend waren alle vergriffen. Im Online-Shop sind die Souvenirs allerdings noch erhältlich.