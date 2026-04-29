Seit der Trennung von Stefan Kuntz im Januar ist der Posten des Sportvorstands beim HSV nicht besetzt gewesen. Huwer und Sportdirektor Claus Costa übernahmen Aufgaben von Kuntz. Unter anderem waren prominente Namen wie der frühere DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gehandelt worden. Auch Costa soll zum Kandidatenkreis für den Posten gehören.