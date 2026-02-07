Das wäre eine Überraschung: Die Thüringer Vanessa Voigt (Rotterode) und Philipp Horn (Frankenhain) haben gute Chancen auf einen Einsatz in der Mixed-Staffel über 4 x 6 Kilometer am Sonntag (14.05 Uhr). Wie verschiedene Medien berichten, sind Philipp Nawrath, Voigt und Franziska Preuß als Schlussläuferin für den prestigeträchtigen Wettbewerb gesetzt. Offen ist demnach nur noch die Position des Startläufers. Hierfür gilt Top-Schütze Justus Strelow (Oberhof/Bad Schmiedeberg) als favorisiert, aber auch der laufstarke Horn ist ein Kandidat.