Die Spannung steigt bei den Biathlon-Fans. Zwar startet die Weltcupsaison erst Ende November mit den Rennen im finnischen Kontiolahti und Oberhof ist aufgrund des veränderten Terminkalenders sogar erst im März 2027 und nicht wie gewohnt kurz nach dem Jahreswechsel an der Reihe. Trotzdem herrscht Hochbetrieb in der Skijäger-Szene, denn acht Wochen nach dem Dresdner City-Biathlon steigt an diesem Wochenende mit dem Loop-One-Festival in München ein weiterer Höhepunkt in der Vorbereitung auf die Schneesaison.