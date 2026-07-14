Spektakuläre Notlandung "Held vom Hudson"-Pilot Sullenberger an Alzheimer erkrankt

San Francisco - Der Pilot des "Wunders vom Hudson", Chesley Sullenberger, ist an Alzheimer erkrankt. Der 75-Jährige machte die Diagnose auf seiner Webseite und in einem Interview mit der Zeitschrift "People" öffentlich. Die Erkrankung sei im vorigen August festgestellt worden, teilte der US-Amerikaner mit dem Spitznamen "Sully" mit. In dieser neuen Phase seines Lebens wolle er weiterhin hilfreich sein und offen über diese Erfahrung sprechen, in der Hoffnung, andere Betroffene zu ermutigen, ebenfalls an die Öffentlichkeit zu treten.