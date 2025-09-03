Auf halber Strecke zwischen Kleinschmalkalden und Friedrichroda direkt am Rennsteig liegt der Berggasthof Heuberghaus. Hier war am heutigen Mittwochnachmittag ganz schön Betrieb. Nicht nur Wanderer, motorisierte Gäste und Radfahrer gaben sich ein Stelldichein und stärkten sich. Auch Lkw rückten an. Vier Lieferungen waren notwendig, um die besondere Fracht aus der Landeshauptstadt Erfurt hierher zu bringen. „Jetzt haben wir eine große Rutsche und einen Eiffelturm“, sagt Sarah Wilberg und freut sich. Sie ist Teil des Quartetts, das diesen Berggasthof, aber auch ganz in der Nähe die Gasthäuser und Hotels „Tanzbuche“ und „Spießberghaus“ betreibt. Doch der Reihe nach.