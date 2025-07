Wie vor einem Jahr hat es im Sommer 2025 erneut spektakuläre Bilder von Baumfällarbeiten in Trusetal gegeben, und tatsächlich war derselbe Spezialtrupp an der Arbeit, gar nicht so weit vom alten Einsatzort entfernt. Die Experten hatten überragende Technik mitgebracht, vor allem mit dem Kran, der den Einsatz im unwegsamen Gelände erleichterte und vor allem die Gefahren für die Holzfäller reduzierte.