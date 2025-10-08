Speisefische: Finanzhilfen für Thüringer Fischereibetriebe

Erfurt (dpa/th) - Fischereibetriebe in Thüringen, die Probleme wegen Trockenheit und zeitweise zu hoher Wassertemperaturen haben, können Finanzhilfen bekommen. Es sei gelungen, rückwirkend für 2024 Fördergelder in Höhe von rund 180.000 Euro zu vergeben, teilte Umweltminister Tilo Kummer (BSW) mit. "Die Fischereibetriebe leiden besonders unter den Folgen des Klimawandels, vor allem unter Wassermangel und steigenden Temperaturen im Sommer", erklärte der Minister. Es gehe auch darum, Fischteiche als Teil der Kulturlandschaft zu erhalten.