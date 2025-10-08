Speisefische: Finanzhilfen für Thüringer Fischereibetriebe

Thüringens Fischereibetriebe haben nach Zahlen des Statistischen Landesamtes im vergangenen Jahr 807 Tonnen Speisefisch erzeugt - rund vier Tonnen weniger als 2023. Rund zwei Drittel davon entfielen auf Regenbogenforellen. Ein Plus gab es bei Karpfen, die vor allem zum Jahreswechsel bei Verbrauchern beliebt sind. Insgesamt wurden 165 Tonnen Karpfen gefischt und damit fünf Tonnen mehr als im Jahr davor. Der Karpfen nimmt laut Landesamt mit 20 Prozent den zweitgrößten Anteil an der Thüringer Speisefischerzeugung ein. Im vergangenen Jahr bestanden 50 Betriebe, die Speisefische aufzogen.