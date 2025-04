Viele Stauseen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten verloren gegangen. Zuletzt ist um den beliebten Stausee in Roth eine heftige Auseinandersetzung entbrannt, wie diese Zeitung berichtete. Am Speicher Rottenbach soll es nun in die andere Richtung gehen. Der Veilsdorfer Bürgermeister Stefan Ulrich will, dass der 2010 abgelassene Speicher wieder gefüllt wird – und er hat bereits Tatsachen geschaffen.