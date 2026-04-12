Berlin - Von Montag an ist die Polizei wieder Temposündern auf der Spur: Ob verstärkte Geschwindigkeitskontrollen in einem befristeten Zeitraum wie bei der nun anstehenden Kontrollwoche eine langfristige Wirkung haben, gilt als zweifelhaft. "Ein Blitzermarathon sorgt für eine kurzzeitige Aufmerksamkeit für das Thema Geschwindigkeit. Das ist erst einmal eine gute Sache, aber es wirkt nicht dauerhaft", sagte die Leiterin der Unfallforschung im Gesamtverband der Versicherer (GDV), Kirstin Zeidler, der Deutschen Presse-Agentur.