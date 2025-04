Beim Speedmarathon hat die Polizei Thüringen landesweit verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Ein Team aus vier Polizeibeamten hat am Mittwochvormittag in der Birkenfelder Straße in Hildburghausen und in der Clara-Zetkin-Straße kontrolliert. In der Birkenfelder Straße habe es nur ein geringes Verkehrsaufkommen gegeben, deswegen habe man nach etwa 25 Minuten den Standort gewechselt, teilt eine Polizeisprecherin mit. In Birkenfeld wurde in der kurzen Zeit ein Verwarngeld und eine Kontrollaufforderung ausgestellt. Ein Fahrer konnte keinen Fahrzeugschein vorweisen. In der Clara-Zetkin-Straße laserte die Polizei auf Höhe des Zebrastreifens in Richtung Rewe-Markt. Dort wurden innerhalb einer Stunde in der Tempo-30-Zone neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Temposünder war mit 51 km/h unterwegs, was ein Bußgeld zur Folge hat. Acht mal wurden Verwarngelder ausgestellt für Fahrer, die zwischen 11 und 15 km/h zu schnell waren. Außerdem ahndete die Polizei drei Gurtverstöße.