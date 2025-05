Speditionen: Speditions- und Logistikbranche leidet unter der Flaute

Nach Angaben von Kammer sind E-Lastzüge in Thüringen im Einsatz, aber bisher noch selten. "Bundesweit liegt der Anteil von E-Lkw bei knapp unter einem Prozent." Der Staat müsste auch angesichts der höheren Unterhaltungskosten Anreize setzen. An der A4 am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen war vor einiger Zeit einer der ersten größeren Ladeparks für Elektro-Lkw eröffnet worden. Dort sollen bis zu acht Lastwagen parallel geladen werden können.