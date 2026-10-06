Christian Otzen zeigt auf ein altes Schwarz-Weiß-Foto an der Firmenwand. Darauf zu sehen ist ein Adler. Nicht der Vogel, sondern ein leichter Lastwagen mit Kofferaufbau, gebaut 1932 in Frankfurt am Main. Für die Familie Otzen-Krautwurst ist dieses Fahrzeug mehr als ein altes Nutzfahrzeug. Mit ihm begann am 1. September 1951 am Schwabenberg in Meiningens Altstadt die Geschichte des Fuhrunternehmens Krautwurst, das allen Umbrüchen zum Trotz bis heute besteht. Gründer Rudi Krautwurst hatte den kleinen Laster in den Wirren der Nachkriegszeit in einer Scheune aufgetrieben und zusammen mit seiner Frau Ilse den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.