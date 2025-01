Special Olympics: Letzter großer Wettkampf vor Turin

900 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung traten bei den Special Olympics Nationale Winterspiele 2024 gegeneinander an. Die besten 48 von ihnen qualifizierten sich für die World Games in Turin, die in diesem Jahr vom 8. bis 15. März stattfinden werden. Darunter sind auch elf Athletinnen und Athleten aus Thüringen, die in den Sportarten Skilanglauf, Ski Alpin, Snowboard, Schneeschuhlauf und Eiskunstlauf an den Start gehen werden. Dem Team Deutschland werden auch drei Trainerinnen und Trainer aus Thüringen angehören. Damit besteht die Thüringer Delegation aus 13 Personen. Mit dabei sind: Matthias Steitz, Dustin Platzdasch, Aaron Siegert, Steffen Lindemann (alle Schleusingen), Heike Naujoks (Saalfeld), Vanessa Aßmann, Elisa Sachse ( beide Weimar), Katja Anschütz, Christian Monden und Erik Grüneberg (alle Mechterstädt). Der letzte große Wettkampf in Deutschland vor den World Games in Turin: Eine Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen boten die Special Olympics Thüringer Winterspiele am Donnerstag und Freitag in Oberhof. Hier kamen noch einmal knapp 100 Athletinnen und Athleten zusammen, die sich in den Sportarten Skilanglauf, Schneeschuhlauf, Ski Alpin und Snowboard in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig und dem Snowpark miteinander gemessen haben.