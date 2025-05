Seit vielen Jahren wird Sport in den Einrichtungen der Stiftung Rehabilitation „Thüringer Wald“ in Schleusingen groß geschrieben. Bis zur internationalen Ebene sind deren Athleten in den Vergleichen von Special Olympics, der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, erfolgreich. Im Tischtennisturnier in der heimischen Henneberghalle haben die Schleusinger gleich doppelt geglänzt: als Ausrichter und mit starken Leistungen in den Vergleichen an den grünen Tischen. „Es war ein wunderbares Turnier“, sagte Uta Schellenberger vom ASV 1932 Schleusingen, der den Wettbewerb gemeinsam mit Special Olympics Thüringen organisierte. „Wir sind total zufrieden, wie es gelaufen ist – von der Organisation her und auch von den Ergebnissen.“ Für den Gastgeber starteten zehn Sportler im Einzel und drei Unified-Paare. Circa 40 einheimische Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf.