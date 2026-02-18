Kein Glück mit dem Wettergott, aber trotzdem starke Leistungen: Rund 70 Athleten mit geistiger Beeinträchtigung traten in der Vorwoche (12./13. Februar) bei den 11. Special Olympics Thüringen Skilanglauftagen an. Gelaufen wurde in der Oberhofer Ski-Arena in verschiedenen Leistungsklassen auf 50- und 100 Meter-Gleitstrecken, über 500 Meter und einen Kilometer im klassischen Stil sowie über 2,5 und 5 Kilometer Freistil.