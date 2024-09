20,53 Sekunden für einhundert Meter als Siegerzeit? Nun, der Weltrekord im 100 Meter Sprint der Männer liegt bei 9,58 Sekunden, der in der viermal 100 Meter Staffel der Männer bei 36,84 Sekunden. Allerdings hatten die vier Männer, die mit rund 20 Sekunden am Sonntagnachmittag in Spechtsbrunn den Sieg erliefen, dabei einen rund dreieinhalb Tonnen schweren Bremsblock in Gestalt eines Feuerwehrautos im Schlepptau. Denn im höchstgelegenen Ortsteil von Sonneberg wurde wieder einmal Kirmes gefeiert. Und zu den traditionellen Höhepunkten gehört dabei nun einmal der Wettstreit im Ziehen eines Feuerwehrfahrzeugs.