Die L1098, Gebersdorfer Straße, in der Ortsdurchfahrt Gräfenthal wird zur Fortführung der im Jahr 2025 begonnenen Arbeiten zum Straßen- und Stützwandneubau von Montag, 16. Februar, 8 Uhr, bis voraussichtlich 15. Dezember 2026 gesperrt. Das teilt Sonnebergs Stadtsprecherin Cindy Heinkel im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr mit. Davon betroffen ist auch die Ortslage Spechtsbrunn als Ortsteil von Sonneberg. Die Umleitung wird wie 2025 wie folgt geführt: ab Gräfenthal Abzweig L1098 / L1150 über L1150 – (Kalte Küche) – Spechtsbrunn – L1152 – Piesau – Lichte – B281 – Abzweig L1098 (Richtung Gräfenthal) und in die Gegenrichtung.