SPD Zella-Mehlis: Mit einer Doppelspitze ins neue Jahr

Wie der Vorstand des Ortsvereins mitteilt, ist in der Versammlung auch Bilanz gezogen worden und es wurden die zukünftigen Aufgaben diskutiert. „Das Treffen stand ganz im Zeichen der anstehenden Bundestagswahl, bei der der Ortsverein Zella-Mehlis seinen Kandidaten Raimund Meß aktiv unterstützen will. Es wurde natürlich zurückgeblickt auf das Superwahljahr 2024 und insbesondere auf die Bürgermeister- und Stadtratswahl in Zella-Mehlis. Obwohl man mit dem Ergebnis zu den Stadtratswahlen nicht zufrieden sein kann, stellte der SPD-Ortsverein als einzige Partei einen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf, der ein gutes Ergebnis erreichte“, so Uwe Schlütter, neuer Vorsitzender der Zella-Mehliser SPD. Der besondere Dank der Mitglieder gehe zuallererst an Dominique Haupt, „der sich sehr engagiert als Bürgermeisterkandidat der SPD Zella-Mehlis präsentierte und viele Bürgerinnen und Bürger überzeugte“. Die SPD werde auch in den nächsten Jahren auf der Basis ihres Kommunalwahlprogramms und im engen Dialog mit der Bürgerschaft durch die zwei Stadträte Dominique Haupt und Uwe Schlütter versuchen, die Entwicklung der Stadt Zella-Mehlis und der Region positiv zu begleiten. Während der Mitgliederversammlung kam Schlütter zufolge auch zum Ausdruck, dass die regionale Zusammenarbeit intensiviert werden muss. Das betrifft insbesondere die Zusammenarbeit mit der Suhler SPD, um somit auch die kommunale Entwicklung des Oberzentrums mit den Städten Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof zu begleiten.