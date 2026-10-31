Eine umfangreiche Tagesordnung lag vor den Mitgliedern des Kreisverbandes der SPD, waren doch alle Gremien neu zu wählen, und das laut Satzung in den meisten Fällen in geheimer Wahl. Doch ehe das Wahlprozedere begann, ergriff Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder das Wort: „Ich möchte gleich zu Beginn unserer Zusammenkunft allen Mitgliedern unseres Vorstandes danke sagen! Die Sozialdemokratie ist in unserem Landkreis präsent wie schon lange nicht. Was wir in den letzten Jahren bewegt haben, kann nicht die Leistung eines Einzelnen sein, wenn dahinter nicht eine engagierte Mannschaft stehen würde! Viele müsste ich hier nennen, die für uns Wichtiges geleistet haben: Janine Merz ist für uns wichtig. Sie vertritt unsere Interessen im Thüringer Landtag. Der ehemalige Staatssekretär Carsten Feller gehört dazu – und Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski. Wann hat es das schon einmal gegeben, dass in den beiden größten Städten des Landkreises die Bürgermeister der SPD angehören? Nachdem der Landkreis viele Jahre fest in der Hand der CDU war.“