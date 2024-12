Erfurt - Für den Bundestagswahlkampf hat der Generalsekretär der Bundes-SPD, Matthias Miersch, seine Partei aufgefordert, mehr über die Erfolge der Ampel-Koalition zu sprechen. So habe die SPD in dieser Koalition trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Versorgungssicherheit mit Energie in Deutschland sichergestellt, sagte Miersch auf einem Parteitag der Thüringer SPD in Erfurt.