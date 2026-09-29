Wiesbaden - SPD-Chef Lars Klingbeil ist Forderungen aus seiner Partei entgegengetreten, er solle entweder sein Partei- oder sein Regierungsamt aufgeben. Das werde der SPD in der aktuellen Lage nicht weiterhelfen, argumentierte Klingbeil bei einem Bürgergespräch in Wiesbaden. Der Gedanke, bei einer Ämtertrennung könne der Parteichef "SPD pur" durchsetzen, während ein Minister Regierungspolitik mache, "der funktioniert auf dem weißen Blatt Papier, aber der funktioniert nicht in der Realität", sagte er.