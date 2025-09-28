„Wenn sich zwei Schwache zusammentun, dann erzeugt man nicht einen Starken“, sagt Ansgar Scherf. Der Sozialdemokrat aus der Rennsteigregion möchte damit vor allzu großen Erwartungen warnen, die sich manche im SPD-Kreisverband von einer Fusion mit den Nachbarn im Landkreis Hildburghausen erwarten. Sehr wohl möchte sich Scherf nicht als Gegner struktureller Veränderungen verstanden wissen. Beim jüngsten Kreisparteitag der Sozialdemokraten in der Kreisgeschäftsstelle diskutierten die elf Anwesenden sehr wohl darüber, wie sich die Partei lokal neu aufstellen könnte.