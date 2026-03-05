Mit der Zusammenlegung der SPD-Ortsvereine Meiningen und Henneberg-Rhön-Grabfeld will die SPD in der Region ihre Kräfte bündeln und die sozialdemokratisch geprägte Kommunalpolitik in Meiningen und Umgebung stärken. Nachdem der SPD-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen dem Wunsch beider Ortsvereine zu einer Fusion zugestimmt hatte, fand kürzlich ein erstes gemeinsames Treffen der beiden Ortsvorstände in der Kreisstadt statt.