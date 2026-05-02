SPD Schmalkalden: Zwischen Dialog und Gegenwind

Zuhören und ansprechbar sein

Inhaltlich standen klassische sozialpolitische Themen im Mittelpunkt. Gute Arbeit, faire Löhne, soziale Sicherheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt seien nach wie vor zentrale Anliegen vieler Menschen. Der Austausch hätte gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger konkrete Erwartungen an die Politik haben – insbesondere mit Blick auf steigende Lebenshaltungskosten und die Frage, wie politische Entscheidungen vor Ort spürbar verbessert werden können, fasst Lang zusammen. „Für uns war der Vormittag ein voller Erfolg. Wir haben ehrliches Interesse, viel Zuspruch und zahlreiche gute Gespräche erlebt. Genau das ist unser Anspruch: zuhören, ansprechbar sein und Politik nicht nur aus der Distanz betreiben, sondern mitten in Schmalkalden im direkten Austausch mit den Menschen.“