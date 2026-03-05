Zu einem besonderen Abend jenseits klassischer Politikformate hatte die SPD Schmalkalden und Umgebung in den SPD‑Treff eingeladen. Unter dem Titel „Die grauen Nebel hat das Licht durchdrungen“ boten Kirsten Mensch‑Schäfer und Horst Schäfer rund 20 Gästen einen fundierten Einblick in die Welt des Wandervogels, der bündischen Jugend und deren historischen Wirkungsrahmen – begleitet von Liedern, Hintergrundinformationen und anregenden Gesprächen.