﻿Politik ist nicht nur auf die Diskussionen und Entscheidungen im Sitzungssaal beschränkt, sagt Schmalkaldens SPD- Ortsvorsitzender Michael Lang. Vielmehr zeige sich ihre Wirksamkeit oft erst, wenn man direkt vor Ort die Gegebenheiten betrachtet und diskutiert, wo die Zukunft tatsächlich Gestalt annimmt. Aus diesem Grund lädt der SPD-Ortsverein Schmalkalden & Umgebung am Donnerstag, 18. Juni, zu einer Dialogveranstaltung im neuen Gewerbe- und Industriegebiet an der B 19 ein. Bei dieser Gelegenheit wird Bürgermeister Thomas Kaminski umfassend über das städtische Projekt sowie den aktuellen Stand der Erschließung informieren.