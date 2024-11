SPD-Parteitag Maier mit schwachem Ergebnis als SPD-Landeschef bestätigt

Nicht alle wollen regieren

Der SPD-Chef warb für eine erneute Regierungsbeteiligung - seit zehn Jahren ist die Partei in einer rot-rot-grünen Koalition. Bei den bisherigen Koalitionsverhandlungen mit CDU und BSW sei bereits viel erreicht worden. "Wir werden der Koalition, so sie zustande kommt, einen sozialdemokratischen Stempel aufdrücken", sagte Maier. Dabei gehe es unter anderem um ein kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kindergärten und den Abbau der Gebühren für Schulhorte. Ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr in Thüringen bleibe langfristiges Ziel - "alles gleichzeitig ist nicht möglich", so Maier.