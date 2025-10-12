Dieses Vorgehen, bei dem der Landtag seine Entscheidung über Ausgabenkürzungen abgebe, habe eine "verheerende Wirkung", heißt es in einem Antrag des SPD-Nachwuchses. Er wurde auf der zweitägigen Landeskonferenz der Jusos, die am Sonntag in Weimar zu Ende ging, beschlossen. Durch die globale Minderausgabe im Haushaltsentwurf gebe es erhebliche Unsicherheiten bei der Verfügbarkeit von Fördergeldern. "Die notwendige Planungssicherheit für Vereine und Verbände sieht anders aus!", heißt es in dem Beschluss.