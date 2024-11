Die SPD war in Thüringen seit 2009 stets an Landesregierungen beteiligt, zuletzt in einer rot-rot-grünen Minderheitskoalition. Derzeit laufen Koalitionsgespräche mit CDU und BSW. Maier warb auf dem Parteitag für eine erneute Regierungsbeteiligung. Es seien bei den Koalitionsverhandlungen schon eine Reihe von SPD-Positionen durchgesetzt worden, sagte er. Einige Delegierten lehnten den Eintritt in eine sogenannte Brombeer-Koalition ab. Die SPD sollte sich weder im Land noch im Bund der CDU anbiedern, sagte eine Delegierte.