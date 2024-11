Bonn - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geht davon aus, dass seine Partei mit Bundeskanzler Olaf Scholz in die Neuwahl ziehen wird. "Ich kann nur das sagen, was ich immer gesagt habe. Wir haben einen hervorragenden Bundeskanzler, der entschieden hat, weitermachen zu wollen", sagte Pistorius bei einem Besuch in Bonn.