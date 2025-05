Die SPD-Politikerin und neue Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie (TMSGAF), Tina Rudolph, hat ihr Kreistagsmandat niedergelegt. Das teilte der SPD-Kreisverband Wartburgkreis am Montagmorgen per Pressemitteilung mit. Rudolph war erst bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr in den Kreistags des Wartburgkreises gewählt worden.