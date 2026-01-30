SPD im Landtag: SPD fordert Veröffentlichung von Prüfung zu Erhard-Gipfel

München (dpa/lby) - Die SPD fordert von der Staatsregierung die Veröffentlichung ihrer Compliance-Prüfung zum Ludwig-Erhard-Gipfel der Weimer Media Group am Tegernsee. "Wir fordern die Offenlegung dieser Compliance-Prüfung und auch eine Darlegung der konkreten Konsequenzen daraus. Insgesamt hat der Freistaat direkt oder indirekt mehr als eine halbe Million Euro für diesen Gipfel ausgegeben – Aufwand und Arbeitszeiten der Minister nicht eingerechnet", sagte der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Holger Grießhammer, in München.