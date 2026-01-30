SPD im Landtag: SPD fordert Veröffentlichung von Prüfung zu Erhard-Gipfel

"Was gibt es dann jetzt noch zu verbergen?"

Es sei auffallend, so Grießhammer, dass das Ergebnis der Compliance-Prüfung unter Verschluss gehalten werde, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sich aber offiziell von der Veranstaltung, die eng mit dem Namen des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer verbunden ist, distanziert habe, so Grießhammer weiter. "Hier einen Zusammenhang zu sehen, ist wohl fast zwingend. Nur: Was gibt es dann jetzt noch zu verbergen?" Für die SPD sei klar: "Für diesen Gipfel darf kein Steuergeld mehr fließen."