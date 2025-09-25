SPD-Herbstklausur: SPD fordert mehr Geld für Kitas - Angst vor Pleitewelle

München (dpa/lby) - Aus Sorge vor einer Pleitewelle fordert die SPD im Landtag von der Staatsregierung mehr Geld für Bayerns Kindertagesstätten. "Es darf nicht sein, dass immer mehr Kita-Träger in die Knie gehen. Sie erfüllen eine wichtige Aufgabe und benötigen die Mittel dafür. Nicht mehr, aber auch nicht weniger", sagte Fraktionschef Holger Grießhammer zum Abschluss der Herbstklausur der SPD-Fraktion in München. Der Betriebskostenzuschuss müsse dauerhaft von 60 auf 90 Prozent steigen, derzeit seien Bayerns Kitas chronisch unterfinanziert.