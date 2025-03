SPD gewinnt Wahl Hamburg - Insel der rot-grünen Glückseligkeit

Gelassenheit auch in Berlin

Für die Bundesparteien in Berlin bringt die Hamburg-Wahl so kurz nach der harten Polarisierung rund um die Bundestagswahl keine neue große Aufregung - vor allem für CDU-Chef Friedrich Merz und die SPD, die jetzt eine mögliche Koalition im Bund ausloten. Den gebeutelten Sozialdemokraten ist der erste Platz in ihrer Hochburg Hamburg Balsam für die Seele - dabei zieht dank Tschentscher auch wieder der Bonus eines populären Amtsinhabers.

Die CDU fährt Zugewinne bei einer sonst oft schwierigen Großstadt-Wahl ein. Für Merz und SPD und CSU als mögliche Partner in Berlin zählt aber auch, dass nach Hamburg in diesem Jahr schon keine weiteren Landtagswahlen mehr folgen. Eine schwarz-rote Bundesregierung könnte also loslegen, ohne gleich mögliche Denkzettel zu riskieren. Die nächsten Stimmungstests folgen erst im Frühjahr 2026 bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.