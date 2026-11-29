Sie alleine an der SPD-Spitze, das wäre es, sagen die Jusos. Doch Schwesig hat sich bisher nicht zur Kandidatur bereiterklärt. Bei den Jusos wird sie angekündigt als "aktuell noch nur Landesvorsitzende der SPD Mecklenburg-Vorpommern". Dann kommt wegen Schwesigs Gallen-OP eine Videobotschaft, in der sie dem Parteinachwuchs für das Engagement im Landtagswahlkampf gegen die AfD dankt. Türmer betonte später: "Diese Energie, liebe Manuela, die brauchen wir nicht nur in MV, die brauchen wir überall."

Dafür würden sich die Jusos auch von der Doppelspitze verabschieden. Mit den Duos aus einem Parteilinken und einem Pragmatischeren habe man ja quasi "eine große Koalition an die Spitze unserer Partei gewählt", sagt einer in der Debatte. "Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn niemand weiß, was der Kurs unserer Partei ist."

Ein Kumpel in Bochum? Heil kämpft

Diesen Kurs neu definieren, das hat sich Ex-Arbeitsminister Heil vorgenommen, der im Januar SPD-Chef werden will. In Bochum wirbt er um die Unterstützung der Jusos, doch er hat es schwer. An vielen Stellen erntet seine Rede allenfalls Höflichkeitsapplaus. Am lautesten wird es, als Heil verspricht, als Parteivorsitzender zu jedem Juso-Kongress zu kommen.

Heil verspricht auch, sich bei einer Wahl zum SPD-Chef voll und ganz um die Partei zu kümmern. "Wir müssen in dieser Phase auch dafür sorgen, dass der Parteivorsitz nicht nur Mittel zu anderen Zwecken ist, sondern auch voll ausgefüllt wird", sagt er. "Und ich weiß auch, dass man die SPD nicht aufteilen kann in eine Partei der Zukunft, die wir noch erarbeiten müssen, während man auf der anderen Seite eine Regierungspartei ist."

Redner kritisieren, er sei als ehemaliger Minister und SPD-Generalsekretär "nicht der Herausforderer des Systems. Du hast diese Partei 20 Jahre mitverwaltet". "Warum sollten wir dir glauben, dass ausgerechnet du jetzt die Erneuerung bist?", wird gefragt. Großer Jubel. Heil eiert um die Antwort herum. Ein anderer Juso zieht das Fazit: Für den SPD-Vorsitz reiche es nicht aus, auf der Bühne das Sakko auszuziehen und "in Bochum einen auf Kumpel zu machen".