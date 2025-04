SPD-Chef: Klingbeil macht überstandene Krebs-Erkrankung öffentlich

Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil hat erstmals öffentlich über eine überstandene Krebserkrankung vor elf Jahren gesprochen. "Ich hatte Zungenkrebs vom Rauchen und hab' das selbst bei mir entdeckt", sagte der 47-Jährige in dem "Zeit"-Podcast "Alles gesagt?". Er habe sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben und "sehr großes Glück" gehabt, dass am Ende alles gut gegangen sei. Die Situation präge ihn bis heute. "Das gibt mir schon eine sehr große innere Ruhe, dass ich diesen Moment in meinem Leben hinter mich gebracht habe und den auch erfolgreich bestanden habe."