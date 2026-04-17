SPD-Chef Klingbeil gegen die "globale Rechte"

"Die Welt wartet nicht auf uns"

Schon nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine habe er gesagt, die Welt werde sich in unterschiedliche Zentren organisieren, erinnerte Klingbeil. Europa müsse ein attraktives Zentrum sein, wie Afrika oder Lateinamerika. "Europa muss seine Rolle selbstbewusster vertreten. Die Welt wartet nicht auf uns", mahnte er. Andererseits gebe es Staaten, "um die wir aktiv werben müssen". Mit Blick auch auf Indiens Oppositionsführer Rahul Gandhi sagte Klingbeil, es gehe um den Aufbau von Bündnissen, etwa darum, dass sich ein großes Land wie Indien nicht weiter an Russland bindet. In Barcelona wird Klingbeil begleitet von einer SPD-Delegation, auch mit Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und Generalsekretär Tim Klüssendorf.