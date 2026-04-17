SPD-Chef Klingbeil gegen die "globale Rechte"

Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil setzt sich für eine weltweite Vernetzung sogenannter progressiver Kräfte als Gegengewicht zur "globalen Rechten" ein. "Die globale Rechte ist längst weltweit gut vernetzt", sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir als die progressiven Kräfte weit über Europa hinaus zusammenkommen", sagte der SPD-Vorsitzende vor seiner Teilnahme an einem Kongress progressiver Kräfte mit Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez in Barcelona.