Augsburg (dpa/lby) - Die bayerischen Jusos lehnen den Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union ab. Er sei "nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen", heißt es in einem Beschluss der Landeskonferenz in Augsburg. Dieser fiel laut dem Landesvorsitzenden Benedict Lang einstimmig.