Spaziergängerin flieht: Mögliche Bärensichtung im Kreis Rosenheim

Samerberg (dpa/lby) - Eine Spaziergängerin hat am Rande der Chiemgauer Alpen unweit von Rosenheim über eine Bärensichtung berichtet. Die Frau war am Nachmittag in der Gemeinde Samerberg unterwegs, wie sie anschließend "Radio Charivari" sagte. Sie habe Geräusche gehört. "Dann hat eine Krähe so richtig laut geschrien und dann habe ich mal geschaut und dann habe ich so 200 Meter weiter weg einen Bären stehen sehen, aufrecht", sagte sie. "Und dann bin ich gelaufen." Ein Foto habe sie nicht. "Ich habe in dem Moment wirklich nur noch diesen Fluchtreflex gehabt."