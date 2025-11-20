 
Spaziergängerin flieht Mögliche Bärensichtung im Kreis Rosenheim

Bären sind auf der Südseite der Alpen wieder heimisch, doch die Tiere können weit wandern. Berichte über Sichtungen werden auch in den bayerischen Alpen häufiger.

Ein Braunbär im oberbayerischen Wildpark Poing. Immer wieder gibt es Berichte über Sichtungen in freier Wildbahn. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Samerberg (dpa/lby) - Eine Spaziergängerin hat am Rande der Chiemgauer Alpen unweit von Rosenheim über eine Bärensichtung berichtet. Die Frau war am Nachmittag in der Gemeinde Samerberg unterwegs, wie sie anschließend "Radio Charivari" sagte. Sie habe Geräusche gehört. "Dann hat eine Krähe so richtig laut geschrien und dann habe ich mal geschaut und dann habe ich so 200 Meter weiter weg einen Bären stehen sehen, aufrecht", sagte sie. "Und dann bin ich gelaufen." Ein Foto habe sie nicht. "Ich habe in dem Moment wirklich nur noch diesen Fluchtreflex gehabt."

Im Chiemgau - der Region östlich des Inntals - hatte es bereits im Sommer Meldungen über Bärensichtungen gegeben. Heimisch sind die Tiere auf der Südseite der Alpen im italienischen Adamello-Gebirge, einige wenige Bären sind in den vergangenen Jahren bis in die Nordalpen gewandert.