Nelly ist Teil von Höferths Awareness-Teams und läuft bei jedem der Spaziergänge mit. "Ich bin da mit meinen 45 Jahren so ein bisschen die Mutti", scherzt sie. Sie habe es sich besonders zur Aufgabe gemacht, "dass man immer schön beeinträchtigte Menschen im Blick behält oder auch die ältere Generation, dass es halt barrierefreie Routen gibt". Laut Veranstalter Höferth sind bei jedem Walk auch Rollstuhlfahrer dabei.

Spazieren gegen Einsamkeit

Experte Kleinert erklärt, dass Einsamkeit in der Gesellschaft ein stärker gewordenes Problem sei, das Angebote wie die Spazierclubs zu kompensieren versuchten. Laut einer Panelstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus dem Jahr 2025 fühlen sich 19 Prozent der Deutschen manchmal oder häufiger einsam – vor der Pandemie seien es lediglich 14 Prozent gewesen.

Laut Höferth spielt dabei auch Social Media eine Rolle. Er schildert: "Man kann sich mit jedem super easy connecten, aber man ist halt eben nur so oberflächlich und nicht im Real Life befreundet." Das bekomme er im Spazierclub so auch gespiegelt. Kleinert sagt dazu, es reiche den Menschen nicht, Kontakte über Social Media zu haben. "Das ist etwas anderes, als den leiblichen Kontakt zu haben und jemanden wirklich neben sich zu spüren."