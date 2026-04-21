Nur für den Eigenverzehr

"Die Entnahme von Waldkräutern ist waldgesetzlich geregelt. Es gilt die Handstraußregelung", sagt Thüringenforst-Sprecher Horst Sproßmann. Bedeutet: Die Kräuter dürfen nur für den Eigenbedarf gesammelt werden - so viele, wie in einer Hand in einem Strauß getragen werden können. "Natürlich hat niemand etwas dagegen, wenn Sie Bärlauch sammeln, um zu Hause ein Pesto vorzubereiten oder Bärlauchbutter", erläutert Sproßmann. Wer jedoch gewerblich Kräuter aus dem Wald mitnehmen will, um sie später zu verkaufen oder Produkte daraus zu fertigen, muss den Waldbesitzer fragen. Außerdem rät Thüringenforst, pro Bärlauchpflanze nur ein paar Blätter zu nehmen, damit die Pflanze am Leben bleibt und genug Kraft hat, das nächste Jahr wieder auszutreiben und sich vermehren kann.