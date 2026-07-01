Eine Reise durch die letzten 75 Jahre – dieses Projekt hatten sich die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens „Spatzennest“ für ihr Sommerfest vorgenommen. In einem Programm mit entsprechenden Kostümen ließen sie die Jahrzehnte und Ereignisse rund um ihre Einrichtung Revue passieren. Ein liebevoller Nachmittag mit Eltern, Großeltern und zahlreichen Ehrengästen zeigte, was Tag für Tag für den Nachwuchs geleistet wird und mit Engagement möglich ist.