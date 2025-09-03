Das neue Feuerwehrgerätehaus Ost wird eine günstige Lage im Ortsteil Köppelsdorf haben. Gelegen an der Neuhäuser Straße – unweit der Norma-Filiale und der Flüchtlingsunterkunft „Sternradio“ – sind die ausrückenden Kameraden schnell bei ihrem jeweiligen Einsatzort. Bis zum Köppelsdorfer Kreisel sind es ungefähr 200 Meter, von dort aus kann man dann jeweils in Richtung Oberlind, Innenstadt oder Hüttensteinach weiterfahren. Auch die andere Richtung ist in wenigen Minuten erreicht: Bis zum Gewerbegebiet Sonneberg-Föritz bzw. bis zur B89 sind es maximal drei Minuten mit dem Einsatzwagen.