Der Glasfaserausbau im Landkreis Schmalkalden-Meiningen schreitet voran: Im Grabfeld-Ortsteil Bauerbach fanden sich am Dienstagnachmittag Vertreter des Ministeriums für Digitales und Infrastruktur, des Landkreises, der Thüringer Netkom, der Thüringer Glasfasergesellschaft (TGG) sowie Vertreter des Projektträgers PwC, der Thüringer Aufbaubank, der DKB, Gesellschafter und des TGG-Aufsichtsrates ein, um dem symbolischen Spatenstich beizuwohnen. Bürgermeister der auszubauenden Kommunen waren bis auf Grabfeld-Chef Christian Seeber und Schwallungens Gemeindeoberhaupt Jan Heineck trotz Einladung dagegen nicht vor Ort. Den Spatenstich übernahmen unter anderem Staatssekretärin Milen Starke vom Ministerium für Digitales und Infrastruktur, Vizelandrätin Susanne Reich, Karsten Kluge, Geschäftsführer der Thüringer Netkom als Pächter und Netzbetreiber und Dirk Erbstößer, Geschäftsführer der TGG. Zuvor überreichte die Staatssekretärin einen Scheck in Höhe von 1,21 Millionen Euro – Empfänger ist der Kommunale Energiezweckverband Thüringen (KET), finanziert werden sollen damit die Betriebskosten der TGG.