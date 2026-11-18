München (dpa/lby) - Das rund 18 Millionen Euro teure neue Gehege für zwei Riesenpandas im Münchner Zoo soll bald gebaut werden. Der Spatenstich für das Projekt sei am 3. Dezember geplant, teilte der Tierpark Hellabrunn mit. Die Fertigstellung sei weiter für Sommer 2028 anvisiert. Noch im selben Jahr sollen die beiden Tiere dort einziehen, für deren Umzug nach München sich Ministerpräsident Markus Söder in China eingesetzt hatte. Der CSU-Chef und ein Botschafter der Volksrepublik wollen beim Spatenstich dabei sein.