Die Einladung zum diesjährigen Sommerfest im Naturbad Stützerbach hatte alle Generationen, nicht nur die jungen Stützerbacher, neugierig darauf gemacht, einmal dort vorbeizuschauen. Wer also von den kleinen Besuchern noch nicht den neuen Spielplatz in Augenschein genommen hatte und die Geräte dort ausprobieren konnte – zum Sommerfest gab es die Gelegenheit dazu. Und die wurde dann auch so richtig ausgenutzt. Und die Älteren? Nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus der „Kernstadt“ war man angereist, darunter natürlich die Stammgäste. Sie wollten dabei sein, um die Höhepunkte und die Stimmung beim Sommerfest zu erleben. Denn nicht in jedem Jahr kann man dieses Event bei solchem Kaiserwetter feiern!