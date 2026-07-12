Das Naturbadfest in Stützerbach wird von Jedermann gerne besucht – zumal es für jede Altersgruppe was zu erleben gibt. Da war Arne Thust, der bei einem Besuch bei seinem Bruder Sören in Santa Barrbara (Kalifornien) auf den Geschmack gekommen ist, Stand-up-Paddeln als Freizeitsport zu betreiben. Er hat es eigentlich schnell gelernt, sagt er. Deshalb hat er seine Erfahrung, als Crashkurs so zu sagen, zum Naturbadfest angeboten.