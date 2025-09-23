Wenn im kommenden Jahr das dritte Ilmenauer Hunderennen vom Hundesportverein Ilmenau/Schortetal in den städtischen Veranstaltungskalender gelangt, hat dieses den Status der Tradition erreicht. Das am Sonntag erlebte Event mit 83 teilnehmenden Hunden aller Rassen, Größen und jeden Alters erbrachte nun zum zweiten Male den schlagenden Beweis für die Beliebtheit dieser Veranstaltung mit hundesportlichem Charakter, die für den Erfolg nicht sehr viel mehr braucht als die große Liebe der Familie zu ihrem Hund.